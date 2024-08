Calciomercato | Niente Europa per James Rodriguez: la nuova destinazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Niente ritorno in Europa per James Rodriguez. Terminato il contratto con il San Paolo, il miglior giocatore della scorsa Copa America è sempre alla ricerca di una nuova avventura. Il suo nome è stato accostato anche a diversi club europei e italiani, su tutti la Lazio di Baroni. Con la smentita del ds Fabiani, i rumors e le voci su un possibile passaggio in biancoceleste si sono spente. L'ipotesi più calda in queste ore è quella del River Plate.

Secondo Radio Mitre, il ritorno di Gallardo sulla panchina dei Millionarios starebbe facilitando l'operazione. L'allenatore avrebbe chiamato in prima persona il calciatore per ottenere la sua disponibilità al trasferimento. Secondo i principali media argentini il trasferimento del colombiano sembra davvero vicinissimo. Nonostante le avance dall'Europa, James è pronto a ripartire dal Sud America. Dopo il Brasile, pronta una nuova avventura stavolta in Argentina.