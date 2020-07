Calciomercato, pres. Udinese: "De Paul resterà, è difficile da sostituire"

Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ai microfoni di Radio Marte ha parlato del prossimo calciomercato, in particolare della posizione di due gioielli come de Paul e Musso: "De Paul resterà con noi perché è un giocatore fondamentale e difficile da sostituire. Poi c’è Musso, un altro giocatore che credo la famiglia Pozzo vorrà tenere anche perché è sempre il migliore in campo".