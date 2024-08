Calciomercato Roma | Caso Dybala, tifosi furibondi: scritte sui muri e social bollenti

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO ROMA - Paulo Dybala sembra a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. L'Al Qadsiah sembra aver convinto l'argentino con un triennale da 65 milioni totali, bonus compresi. Ora manca l'intesa tra i club che dovrebbe essere tra i 15 e i 18 milioni di euro. Un affare che forse accontenterà la società giallorossa, ma non i tifosi. Sui social i sostenitori giallorossi sono in fermento e i post contro la società ormai non si contano più. Nella notte è comparsa anche una scritta fuori da Trigoria che recita: "Paulo non si vende". Le prossime ore saranno decisive, ma la situazione in casa Roma non è delle più serene con i tifosi che fanno sentire il loro malcontento e la loro rabbia.