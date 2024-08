Calciomercato Roma| È caso Dybala: adesso De Rossi ha un problema

Fonte: Fabrizio Parascani

Il caso Dybala blocca la Roma. Sembrava tutto fatto per l'addio dell'argentino, tentato dalla valanga di milioni proveniente dall'Arabia Saudita. Ora però diventa un problema per il club giallorosso. Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma ha ricevuto un'offerta importante dall'Al-Qadsiah: 18 milioni di euro, cifra richiesta per far partire Dybala. Resta da capire se il giocatore decida di accettare o meno l'offerta che gli è stata presentata: 20 milioni più 5 di bonus per tre anni. Come detto, la trattativa attualmente è in standby, ma domani la Roma farà il suo esordio a Cagliari in campionato e De Rossi dovrà decidere se convocarlo o meno. In Argentina sono sicuri che alla fine Dybala accetterà l'offerta araba: troppo ricca per essere rifiutata.