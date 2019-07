Calciomercato, salta Ylmaz al Lecce: il turco resta al Besiktas da capitano

CALCIOMERCATO - Sembra stregata l'Italia per Burak Yilmaz. L'attaccante turco è stato vicinissimo a vestire la maglia della Lazio nelle estati del 2012 e del 2013, ma poi tutto era saltato. La punta aveva proseguito la sua carriera al Galatasaray, in Cina al Beijing Gouan per poi tornare in Turchia prima al Trabzonspor e poi al Besiktas. Nelle ultime settimane il suo nome era di nuovo emerso come obiettivo principale per l'attacco del Lecce. I salentini avrebbero accolto volentieri il 33enne di Adalia. Nelle ultime ore, però, la pista sembra essersi raffreddata. Il Besiktas vorrebbe confermare l'attaccantye e gli avrebbe affidato la fascia da capitano. Il calciatore ha accettato la responsabilità segno che, con tutta probabilità, ha deciso di rimanere in patria e proseguire la sua avventura nel Bosforo. Insomma lo sbarco in Italia e in Serie A è ancora una volta rimandato.