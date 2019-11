Calciomercato, Schelotto ai Galaxy: l'ex Lazio Zarate al posto di Ibrahimovic

Con Mauro Zarate non ci si annoia mai. Tra grandi giocate in campo e pazzie fuori, l'argentino fa sempre notizia. Mentre i suoi ex tifosi del Velez si preparano ad accoglierlo domenica nella partita casalinga contro il Boca Juniors, intorno all'ex Lazio si intrecciano voci di mercato. Secondo TyC Sports il tecnico Guillermo Barros Schelotto avrebbe chiesto alla dirigenza dei Los Angeles Galaxy l'acquisto di Zarate per sostituire Ibrahimovic. Il contratto dello svedese scadrà il 31 dicembre e visto il suo probabile ritorno in Italia il club statunitense avrebbe già individuato la pista alternativa.

