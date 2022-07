Calciomercato, Silvestri respinge le voci: "Concentrato sull'Udinese. E ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sessione di calciomercato è iniziata ufficialmente da 24 giorni, ma sono stati tantissimi i nomi accostati alla Lazio. Per la porta, dopo l'arrivo di Maximiamo si sta lavorando per far arrivare a Roma un vice. Provedel sembra essere il profilo attualmente in pole-position, ma nelle ultime ore ha preso quota l'idea Sportiello anche in virtù di un momento di stand-by nella trattativa con lo Spezia per l'estremo difensore. Nei scorsi giorni, poi, era stato coinvolto anche Silvestri dell'Udinese. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Udinese TV, ha spiegato: "In questo periodo di mercato sono molto tranquillo, a Udine io sto benissimo e sono totalmente concentrato sull'Udinese".

