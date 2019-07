Calciomercato, spiacevole episodio in TV: "Astori fra i difensori buoni per la Juve" - VIDEO

Spiacevole episodio in TV. Una disattenzione che tira in ballo un uomo, ancor prima che un calciatore, che manca a tutti. Nel corso di una nota trasmissione, Azzurro Italia TG, i conduttori si sono resi protagonisti di un botta e risposta di calciomercato che tirava in ballo, fra gli ottimi difensori disponibili, anche Davide Astori. Una disattenzione perpetrata in una botta e risposta e in cui nessuno è sembrato accorgersi dell'errore. Diverso il discorso sui social, dove il video, con conseguenti critiche, è diventato virale. (CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO)