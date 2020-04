Calciomercato, Szoboszlai: "So dell'interesse della Lazio, ma ora non ci penso"

L'emergenza coronavirus ha stravolto (e stravolgerà) anche tante dinamiche di calciomercato. Le trattative si raffreddano, i discorsi tra i club si fanno ipotetici e astratti. Ancora non è chiaro quando ripartirà e quanto durerà la prossima finestra di mercato. Ma le società, intanto, si guardano intorno. E tra queste c'è ovviamente la Lazio. Uno degli obiettivi - mai troppo segreto - dei biancocelesti è senza dubbio Dominik Szoboszlai, craque del Salisburgo e secondo molti una sorta di 'nuovo Milinkovic'. Per questo si era parlato di lui nell'arco della scorsa finestra di mercato, e per questo l'interesse della Lazio nei confronti del calciatore non è scemato con il passare dei mesi e la permanenza del serbo. Intervistato ai microfoni di Nemzetisport, Szoboszlai ha parlato del suo futuro: "La vita ci è cambiata nel giro di poche settimane. Cerco di allenarmi e di stare a casa il più tempo possibile. Il club ci ha dato dei programmi da rispettare, voglio essere al top della forma quando si potrà tornare in campo. Abbiamo degli orologi ‘Polar’ che monitorano il nostro stato di salute e inviano dati allo staff. E ogni giorno ci pesiamo. Se ho letto dell'interesse della Lazio? Sì, ho visto alcuni articoli, ma non sono molto aggiornato. L'unica cosa importante ora è che questo periodo difficile finisca per tutti, così da poter continuare il campionato. Non vale la pena guardare avanti”

