Calciomercato, tentazione Mihajlovic per la Roma: il ds Petrachi spinge per l'ex Lazio

Una tentazione che sarebbe sicuramente di forte impatto e avrebbe - a suo modo - del clamoroso. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo l'ipotesi Sinisa Mihajlovic per la panchina della Roma. Un nome, quello dell'attuale allenatore del Bologna, che dalle parti di Trigoria potrebbe far storcere parecchio il naso, dato i trascorsi di Mihajlovic con la Lazio e la sua fede dichiarata per i colori biancocelesti. Sarebbe il neo ds giallorosso Gianluca Petrachi a spingere per avere Mihajlovic come allenatore. Idea avallata anche dalla società. Petrachi e Mihajlovic si conoscono molto bene, hanno lavorato insieme nel Torino. A quanto pare l'aspetto ambientale e il suo passato laziale passerebbero in secondo piano rispetto all'aspetto caratteriale. Un carisma, quello del serbo, ritenuto adatto a risollevare la Roma e intraprendere un progetto a lungo termine. Al momento, le ipotesi Giampaolo e De Zerbi rimangono in stand by. Al contrario avanza Mihajlovic e con lui avanzano anche tutti i dubbi legati al suo passato, assieme al mal contento che potrebbe scaturire tra la tifoseria. Senza considerare che lo stesso Mihajlovic è tra i principali candidati a sostituire Simone Inzaghi qualora quest'ultimo dovesse lasciare la Lazio. E a quel punto....

LAZIO, LA LETTERA DI TOMMASO PARADISO PER INZAGHI

LAZIO, IL PUNTO SUL FRONTE INZAGHI-LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO