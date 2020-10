Calciomercato, trattativa in corso West Ham - Porto per Felipe Anderson

Il calciomercato è nel vivo in tutta Europa. Come riporta la stampa inglese è in corso la trattativa tra West Ham e Porto per il trasferimento di Felipe Anderson. Il West Ham, dopo l'ok dato dal tecnico Moyes, ha deciso di far partire il brasiliano in prestito: il Porto chiede il diritto di riscatto, mentre gli inglesi vorrebbero un obbligo condizionato.

