Calciomercato, tutti gli affari ufficiali della Serie A: Escalante via da Roma

Con il nuovo anno si è aperta ufficialmente la finestra di calciomercato invernale. Dal 3 al 31 gennaio le società di Serie A potranno ufficializzare tutte le operazioni sia in entrate che in uscita. Alcuni club hanno già iniziato a depositare i contratti in Lega. Di seguito l'elenco di tutte le operazioni ufficiali del massimo campionato italiano.

ATALANTA

Acquisti: - Cessioni: Lovato (d, Cagliari)

BOLOGNA

Acquisti: - Cessioni: -

CAGLIARI

Acquisti: Lovato (d, Atalanta). Cessioni: -

EMPOLI

Acquisti: - Cessioni: -

FIORENTINA

Acquisti: Ikoné (a, Lille). Cessioni: -

GENOA

Acquisti: Hefti (d, Young Boys). Cessioni: -



INTER

Acquisti: - Cessioni: Eriksen (c, rescissione).



JUVENTUS

Acquisti: - Cessioni: -



LAZIO

Acquisti: - Cessioni: Escalante (c, Deportivo Alavès).



MILAN

Acquisti: - Cessioni: -



NAPOLI

Acquisti: - Cessioni: Manolas (d, Olympiacos).



ROMA

Acquisti: - Cessioni: -



SALERNITANA

Acquisti: - Cessioni: -



SAMPDORIA

Acquisti: - Cessioni: Depaoli (d, Verona), Adrien Silva (c, rescissione).



SASSUOLO

Acquisti: - Cessioni: -



SPEZIA

Acquisti: - Cessioni: -



TORINO

Acquisti: - Cessioni: -



UDINESE

Acquisti: - Cessioni: Teodorczyk (a, rescissione), Forestieri (a, rescissione).



VENEZIA

Acquisti: Cuisance (c, Bayern Monaco). Cessioni: -

VERONA

Acquisti: Depaoli (d, Sampdoria). Cessioni: -