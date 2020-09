Calciomercato, Umtiti spinge per la cessione ma vìola le norme anti Covid: la situazione

C'è un altro assente oltre a Leo Messi agli allenamenti in casa Barcellona. Si tratta del francese Umtiti che, risultato positivo al Covid, è costretto a seguire un periodo di quarantena, come da protocollo. Stando a quanto riportato dai media spagnoli però, il difensore sarebbe stato avvistato in aeroporto violando così le norme anti Coronavirus impostegli. Dietro alla sua assenza in casa blaugrana dunque non ci sarebbero solo motivi sanitari. Il francese, accostato in passato anche alla Lazio, starebbe infatti spingendo per una cessione, voglioso di intraprendere una nuova esperienza. Un'altra grana per il Barcellona già scosso dalla situazione Messi.

