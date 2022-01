Calciomercato, Wallace va in Cina: Lazio spettatrice interessata

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale di calciomercato entra nell'ultima settimana. La Lazio deve sbloccare l'indice di liquidità per regalare a Sarri i rinforzi richiesti. Un piccolo aiuto per la società biancoceleste potrebbe arrivare dalla Cina. Fortuna Wallace, infatti, è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Wuhan. Il difensore attualmente milita in Turchia nel Yeni Malatya Spor Kulübü, ma è pronto all'esperienza in Oriente. Il giocatore dovrebbe trasferirsi in Asia per una cifra di circa 250 mila euro, rinunciando a stipendi e pendenze con il club di Malatya di circa 300 mila euro. Cosa c'entra la Lazio? La società biancoceleste è spettatrice interessata. L'ex Monaco, infatti, si era trasferito in Superlig nell'estate del 2020 a titolo gratuito con il club capitolino che manteneva il 50% della futura rivendita. Un anno e mezzo dopo i turchi sono pronti a cederlo e la metà dei 250 mila euro sarà versata nelle casse biancocelesti. Una piccola entrata, ma visto il periodo e i problemi di indice di liquidità non si butta via niente. Non rimane che attendere l'ufficialità dell'operazione, ma in Turchia danno l'affare praticamente per fatto.