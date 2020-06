Calendario Serie A, la programmazione televisiva: Sky o Dazn?

Si torna in campo, la Serie A è pronta a ripartire. Sarà una scorpacciata di calcio, un periodo intenso in cui concentrare passione ed emozioni. Impossibile non focalizzarsi, dunque, sul calendario. Ma, soprattutto, come verranno ripartite tra Sky e Dazn le 124 gare previste tra weekend e turni infrasettimanali? Ecco l'elenco completo:

RECUPERI 25ª GIORNATA

Sabato 20 giugno ore 19.30: Torino-Parma SKY

Sabato 20 giugno ore 21.45: Verona-Cagliari DAZN

Domenica 21 giugno ore 19.30: Atalanta-Sassuolo SKY

Domenica 21 giugno ore 21.45: Inter-Sampdoria SKY

27ª GIORNATA

Lunedì 22 giugno 19.30: Lecce-Milan SKY

Lunedì 22 giugno 19.30: Fiorentina-Brescia SKY

Lunedì 22 giugno 21.45: Bologna-Juventus SKY

Martedì 23 giugno 19.30: Verona-Napoli DAZN

Martedì 23 giugno 19.30: Spal-Cagliari SKY

Martedì 23 giugno 21.45: Genoa-Parma DAZN

Martedì 23 giugno 21.45: Torino-Udinese SKY

Mercoledì 24 giugno 19.30: Inter-Sassuolo DAZN

Mercoledì 24 giugno 21.45: Atalanta-Lazio SKY

Mercoledì 24 giugno 21.45: Roma-Sampdoria SKY

28ª GIORNATA

Venerdì 26 giugno 21.45: Juventus-Lecce SKY

Sabato 27 giugno 17.15: Brescia-Genoa SKY

Sabato 27 giugno 19.30: Cagliari-Torino SKY

Sabato 27 giugno 21.45: Lazio-Fiorentina DAZN

Domenica 28 giugno 17.15: Milan-Roma DAZN

Domenica 28 giugno 19.30: Napoli-Spal SKY

Domenica 28 giugno 19.30: Sampdoria-Bologna SKY

Domenica 28 giugno 19.30: Sassuolo-Verona DAZN

Domenica 28 giugno 19.30: Udinese-Atalanta SKY

Domenica 28 giugno 21.45: Parma-Inter SKY

29ª GIORNATA

Martedì 30 giugno 19.30: Torino-Lazio SKY

Martedì 30 giugno 21.45: Genoa-Juventus SKY

Mercoledì 1 luglio 19.30: Bologna-Cagliari SKY

Mercoledì 1 luglio 19.30: Inter-Brescia DAZN

Mercoledì 1 luglio 21.45: Fiorentina-Sassuolo SKY

Mercoledì 1 luglio 21.45: Verona-Parma SKY

Mercoledì 1 luglio 21.45: Lecce-Sampdoria DAZN

Mercoledì 1 luglio 21.45: Spal-Milan SKY

Giovedì 2 luglio 19.30: Atalanta-Napoli DAZN

Giovedì 2 luglio 21.45: Roma-Udinese SKY

30ª GIORNATA

Sabato 4 luglio 17.15: Juventus-Torino SKY

Sabato 4 luglio 19.30: Sassuolo-Lecce SKY

Sabato 4 luglio 21.45: Lazio-Milan DAZN

Domenica 5 luglio 17.15: Inter-Bologna DAZN

Domenica 5 luglio 19.30: Brescia-Verona SKY

Domenica 5 luglio 19.30: Cagliari-Atalanta SKY

Domenica 5 luglio 19.30: Parma-Fiorentina SKY

Domenica 5 luglio 19.30: Sampdoria-Spal DAZN

Domenica 5 luglio 19.30: Udinese-Genoa SKY

Domenica 5 luglio 21.45: Napoli-Roma SKY

31ª GIORNATA

Martedì 7 luglio 19.30: Lecce-Lazio SKY

Martedì 7 luglio 21.45: Milan-Juventus DAZN

Mercoledì 8 luglio 19.30: Fiorentina-Cagliari SKY

Mercoledì 8 luglio 19.30: Genoa-Napoli SKY

Mercoledì 8 luglio 21.45: Atalanta-Sampdoria SKY

Mercoledì 8 luglio 21.45: Bologna-Sassuolo SKY

Mercoledì 8 luglio 21.45: Roma-Parma DAZN

Mercoledì 8 luglio 21.45: Torino-Brescia SKY

Giovedì 9 luglio 19.30: Spal-Udinese DAZN

Giovedì 9 luglio 21.45: Verona-Inter SKY

32ª GIORNATA

Sabato 11 luglio 17.15: Lazio-Sassuolo SKY

Sabato 11 luglio 19.30: Brescia-Roma SKY

Sabato 11 luglio 21.45: Juventus-Atalanta DAZN

Domenica 12 luglio 17.15: Genoa-Spal DAZN

Domenica 12 luglio 19.30: Cagliari-Lecce SKY

Domenica 12 luglio 19.30: Fiorentina-Verona DAZN

Domenica 12 luglio 19.30: Parma-Bologna SKY

Domenica 12 luglio 19.30: Udinese-Sampdoria SKY

Domenica 12 luglio 21.45: Napoli-Milan SKY

Lunedì 13 luglio 21.45: Inter-Torino SKY

33ª GIORNATA

Martedì 14 luglio 21.45: Atalanta-Brescia SKY

Mercoledì 15 luglio 19.30: Bologna-Napoli DAZN

Mercoledì 15 luglio 19.30: Milan-Parma SKY

Mercoledì 15 luglio 19.30: Sampdoria-Cagliari SKY

Mercoledì 15 luglio 21.45: Lecce-Fiorentina DAZN

Mercoledì 15 luglio 21.45: Roma-Verona SKY

Mercoledì 15 luglio 21.45: Sassuolo-Juventus SKY

Mercoledì 15 luglio 21.45: Udinese-Lazio SKY

Giovedì 16 luglio 19.30: Torino-Genoa SKY

Giovedì 16 luglio 21.45: Spal-Inter DAZN

34ª GIORNATA

Sabato 18 luglio 17.15: Verona-Atalanta SKY

Sabato 18 luglio 19.30: Cagliari-Sassuolo SKY

Sabato 18 luglio 21.45: Milan-Bologna DAZN

Domenica 19 luglio 17.15: Parma-Sampdoria DAZN

Domenica 19 luglio 19.30: Brescia-Spal SKY

Domenica 19 luglio 19.30: Fiorentina-Torino DAZN

Domenica 19 luglio 19.30: Genoa-Lecce SKY

Domenica 19 luglio 19.30: Napoli-Udinese SKY

Domenica 19 luglio 21.45: Roma-Inter SKY

Lunedì 20 luglio 21.45: Juventus-Lazio SKY

35ª GIORNATA

Martedì 21 luglio 19.30: Atalanta-Bologna SKY

Martedì 21 luglio 21.45: Sassuolo-Milan SKY

Mercoledì 22 luglio 19.30: Parma-Napoli DAZN

Mercoledì 22 luglio 21.45: Inter-Fiorentina SKY

Mercoledì 22 luglio 21.45: Lecce-Brescia SKY

Mercoledì 22 luglio 21.45: Sampdoria-Genoa SKY

Mercoledì 22 luglio 21.45: Spal-Roma DAZN

Mercoledì 22 luglio 21.45: Torino-Verona SKY

Giovedì 23 luglio 19.30: Udinese-Juventus SKY

Giovedì 23 luglio 21. 45: Lazio-Cagliari DAZN