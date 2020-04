Cannavaro: "Giocatori preferiti della Serie A? Mi piace molto Immobile"

La Lazio ha vissuto un campionato fin qui straordinario, grazie a una squadra capace di non mollare mai partita dopo partita. L'organico intero ha contribuito a lottare per il vertice della classifica, ogni singolo giocatore ha dato il massimo. Tra questi impossibile non citare Ciro Immobile, bomber per eccellenza dei biancocelesti. Ai microfoni di Sportmediaset, neanche l'ex campione del mondo Cannavaro ha nascosto la sua ammirazione: "Quali sono i giocatori che preferisco in Serie A? Mi piacciono molto Immobile, Insigne e Bernardeschi. Difficile fare un nome".