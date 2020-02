Capello: "La Lazio gioca a memoria. Scudetto? Occhio a Inzaghi"

L'ex allenatore Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport ha parlato del momento del campionato. Le sue parole sulla Lazio: "La Lazio non ha i problemi dell'Inter, gioca a memoria. L'avevo vista in calo per due partite, senza ritmo e senza velocità. Con la Spal o era poca cosa la Spal o troppo la Lazio, ho comunque visto una bella squadra". Sulla corsa Scudetto: "Fino alla fine ci sarà lotta per lo Scudetto, dopo tanti anni si torna a combattere. Favorita? Ci sono impegni e infortuni. L'Inter non ha più scusanti perché ha tutto, la Juventus non ha fatto acquisti e si ritiene a posto. Attenti a Inzaghi, tutti sottovalutano la Lazio io invece starei molto molto attento".

LAZIO, STANZIATO IL SUPER-PREMIO SCUDETTO

LAZIO - VERONA, L'ARBITRO DELLA PARTITA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE