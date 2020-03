Capello: "Scudetto? Non dimenticate la Lazio, è in una condizione spettacolare!"

Ai vertici della Serie A la situazione è più equilibrata che mai, con la Lazio al comando, seguita da Juventus ed Inter, che però devono recuperare, rispettivamente, una e due gare. L'ex tecnico Fabio Capello, a qualche giorno dal big match tra la seconda e la terza in classifica, si è espresso sulla lotta Scudetto. Di seguito, alcune sue dichiarazioni, riportate nella rassegna stampa di Radiosei, che riguardano anche la squadra di Inzaghi: "Lo stop forzato non incide, perché a questo punto della stagione quello che devi avere nelle gambe lo hai già. Semmai sarà una partita importante dal punto di vista psicologico. La Juventus secondo me ci arriva peggio, ma a rischiare di più è l’Inter: una sconfitta potrebbe tagliarla fuori dalla lotta scudetto. Non dimenticate la Lazio, adesso è in una condizione spettacolare e comanda".

