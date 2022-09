Capocannoniere Serie A? Joao Felix sbaglia ma rimedia: c’è di mezzo Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alex Grimm - UEFA

Joao Felix risponde a un quiz sulla Serie A. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, durante là premiere della nuova serie tv targata Amazon Prime sull'Atletico Madrid, l'attaccante portoghese è stato messo alla prova con alcune domande sul campionato italiano. Una di queste è stata "Chi è stato il capocannoniere la scorsa stagione?". Il 7 di Simeone ci pensa un po' e poi afferma: "Vlahovic!". Primo errore per lui. Il giornalista lo aiuta: "Gioca nella Lazio". Allora Felix non ha più dubbi: "Ah, è Immobile". Adesso è tutto giusto. Infatti il capitano della Lazio ha chiuso lo scorso campionato con 27 reti, tre in più di Dusan Vlahovic. Di seguito il video del simpatico siparietto.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO