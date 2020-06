Carboni: "Ai miei tempi Lazio e Roma pensavano solo a vincere il derby"

Il derby tra Lazio e Roma è una cosa seria. Non c'è bisogno di dirlo, ma quando chi lo ha giocato ne ricorda l'importanza è sempre meritevole portarlo all'attenzione. L'ex difensore amedeo Carboni, che in carriera ha indossato anche la maglia giallorossa (dal '90 al '97), ne ha parlato durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television: "Ai miei tempi l'obiettivo delle squadre non era vincere il campionato, ma vincere i derby stagionali, a seconda del risultato rischiavi di essere contestato. Queste sfide vengono vissute per tanto tempo e l'atmosfera allo stadio mi rimarrà per sempre impressa".