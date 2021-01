Caressa: "Lazio bellissima, è riuscita a uscire dal momento di difficoltà"

Domenica sera, nuovo appuntamento con il Club di Caressa. Il conduttore di SkySport ha analizzato il derby con i suoi ospiti e ha fatto i complimenti alla squadra di Inzaghi: “La Lazio vista venerdì secondo me è bellissima, e una Roma in grande difficoltà. Non ci dimentichiamo della volta in cui andò a giocare in Champions League con 12 giocatori, e poi doveva riscendere in campo dopo tre giorni. Era un po’ spiegabile quel momento difficile che ha attraversato”.

