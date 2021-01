Lazio - Roma, Rizzitelli: "Rifarei tutto. Reazioni? Vuol dire che hanno rosicato..."

«Mi dispiace che questa storia finisca con una denuncia. Colpa di una persona sola, però. Ha messo il mio numero di telefono su una chat dei social e non lo posso accettare. Dagli sfottò non si può passare ad altro, andando oltre. Stanno esagerando». A parlare così sulle pagine de Il Messaggero è Ruggiero Rizzitelli. L'ex attaccante della Roma è stato tra i protagonisti del derby. Le sue parole hanno caricato l'ambiente biancoceleste e i calciatori hanno risposto sul campo e sui social. Il commentatore di Roma Tv non è pentito: «E perché? Gli sfottò fanno parte della storia di questa partita. Bisogna accettarli sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. Io sapevo quello che mi sarebbe successo in caso di sconfitta. Se lo rifarei? Certo. Le prese in giro sono divertenti. Ma bisogna fermarsi lì». Da Reina a Caicedo, i giocatori della Lazio lo hanno punto, ma l'ex centravanti non si scompone: «Accetto e basta, il derby è questo. Va messa in preventivo la riposta di allenatore o calciatori.E c'è stata: vuol dire che hanno rosicato. Alla prossima. Questa sconfitta fa male e allora viene fuori la scaramanzia. Ma secondo voi, se non avessi detto quelle parole, il risultato sarebbe stato diverso? Avrebbe vinto la Roma?». Rizzitelli racconta poi di come la situazione sia degenerata con il suo numero di cellulare finito in rete che lo ha costretto a bloccare le chiamate da numeri non salvati, a denunciare l'accaduto e a decidere di cambiare utenza.

