Caressa sfodera la gaffe: "City in vantaggio con una tripletta di...Juan Jesus!"

Caressa ha sfoderato una gaffe maldestra, ieri sera durante la telecronaca di Shakthar Donetsk - Atalanta. Infatti il conduttore di Sky, mentre commentava la partita in questione, seguiva anche il risultato del Manchester City, fondamentale per il passaggio agli ottavi della Dea. Gli uomini di Guardiola conducevano la gara per 3 a 1, ed ecco che Caressa dà la buona notizia in diretta: "Intanto il City vince cono una tripletta di Juan Jesus!". No, Fabio, il bomber in questione era Gabriel Jesus. L'errore è ovviamente diventato virale, facendo divertire lo stesso giocatore ex Roma chiamato in causa: "Tripletta mia in Champions League, Caressa?", e poi una lunga risata ha chiuso la didascalia. Insomma, una papera goffa del telecronista. Alla fine l'Atalanta ha trionfato, il Manchester City ha schiacciato 4 a 1 la Dinamo Zagabria. Ma non grazie a una tripletta di Juan Jesus...

