Carolina Morace protagonista della nuova serie "Campionesse": l'annuncio

Negli ultimi anni il calcio femminile sta crescendo esponenzialmente in Italia. Il movimento sta crescendo esponenzialmente, raggiungendo obiettivi importanti come l'ingresso nel mondo professionistico. Carolina Morace è tra le figure iconiche che si è più battuta per il riconoscimento del valore delle donne nel calcio. L'ex coach della Lazio Women è così influente che sarà la protagonista, insieme ad altre stelle del panorama passato, presente e futuro, della nuova serie tv "Campionesse". Il progetto è targato Rakuten Tv e andrà in onda dal 2 dicembre.

L'ANNUNCIO - La stessa Morace ha rivelato la notizia sui social: "Sono così entusiasta di poter finalmente condividere un progetto che mi sta molto a cuore. La nuova serie Campionesse racconta una storia potente delle donne che hanno plasmato e stanno plasmando il calcio ogni giorno. In pochi anni il calcio femminile ha fatto un balzo in avanti incredibile guadagnandosi un posto nello sport d'élite grazie a queste atlete da record e di grande talento Incredibile condividere la mia storia accanto a Wendie Renard, Lucy Bronze, Alexi Ap, Kelly Smith, Barbara Bonansea, Julia Marie, Pia Sundhage, Stina Blackstenius e altre IN ARRIVO IL 2 DICEMBRE, guarda gratis la serie completa in streaming su Rakuten TV!".