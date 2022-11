Casillas imbufalito sui social: c'entra la sua ex Sara Carbonero

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vi ricordate di Iker Casillas e Sara Carbonero? La coppia si rese famosa per la dimostrazione d'amore davanti le telecamere nel 2010: il portiere della Spagna baciò la giornalista nel corso di un'intervista. I due non stanno più insieme, ma sono ancora legati dall'affetto. La cronista, dopo aver lottato contro un tumore alle ovaie, sta nuovamente male. Si è recata alla Clinica Universitaria de Navarra per un controllo medico e... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > LO SFOGO DI CASILLAS <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.