Caso Aemila, condanna confermata per Vincenzo Iaquinta: le ultime

Confermata in appello la condanna a due anni per l'ex campione del mondo nel 2006 Vincenzo Iaquinta. All'ex attaccante della Juventus, imputato per reati di armi nel processo 'Aemilia', è stato concesso però il beneficio della sospensione condizionale. Come riporta La Repubblica, suo padre Giuseppe, accusato di associazione mafiosa, si è visto ridurre la pena da 19 a 13 anni.

Lazio, Gismondi: "I tanti gol subiti dipendono dagli uomini in difesa"

Verhoff (Bild): "In Germania sollievo dopo il sorteggio. Ma il Bayern non è una macchina perfetta"

TORNA ALLA HOMEPAGE