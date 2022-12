Caso Juve, il ministro Nordio: "Intercettazioni strumento di prova. Ora serve..."

Fonte: Tuttomercatoweb.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano Tuttosport, partendo dalla diffusione di molte intercettazioni riguardanti la Juventus e l'indagine a suo carico in questi giorni, riporta alcune parole di ieri del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, pronunciate ieri presso l'aula della Commissione Giustizia del Senato: "Proporremo una profonda revisione del sistema delle intercettazioni e vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria. Non si è mai vista una condanna inflitta sulla sola base delle intercettazioni. Sono diventate uno strumento di prova e non un mezzo di ricerca delle prova. Possono poi essere soggette a errori ri trascrizione e la loro trascrizione spesso pilotata costituisce uno strumento micidiale", le parole riportate dal quotidiano del Guardasigilli.