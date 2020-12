Caso Suarez, la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia si è dimessa

Quanto accaduto all'Università per Stranieri di Perugia in merito all'esame-farsa sostenuto da Luis Suarez ha certamente sconvolto l'opinione pubblica gettando un'ombra importante anche sull'Ateneo stesso. Per questo motivo, a distanza di tre mesi dall'accaduto, la rettrice Giuliana Grego Bolli ha deciso di dimettersi dal suo ruolo e di lasciare anche l'università. Ricordiamo che la Bolli era stata sospesa per otto mesi ma, come riportato dall'Ansa, oggi ha dato le sue dimissioni ufficiali: "E’ una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni", queste le parole dell'ormai ex rettrice.

