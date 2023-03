Cassano, che stoccata alla Roma. E ce l’ha pure con Dybala…- VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra i commenti di spicco riguardanti il derby Lazio-Roma c'è quello dell'ex attaccante giallorosso Antonio Cassano. Nel corso dello suo show alla Bobo Tv ha espresso il suo parere sulla stracittadina, elogiando la Lazio che a suo modo di vedere anche in superiorità numerica stava facendo la partita. Sulla Roma invece è stato piuttosto drastico, così come su Mourihno. A tal proposito ecco alcuni estratti del suo discorso: "La Lazio ha provato a proporre la sua idea di gioco mentre la Roma e Dybala mi hanno fatto tenerezza". Ancor peggiore il giudizio sul tecnico portoghese: "Da quando è arrivato sulla panchina giallorossa, la squadra ha ricevuto una notevole quantità di cartellini rossi ed è sempre al centro di proteste e risse. Continua a fare un calcio a dir poco vergognoso". Insomma non è stato propriamente tenero. Per vedere la sua analisi completa, ecco il video integrale della diretta.