Cassano critica la Serie A: "Di una tristezza allucinante"

Negli anni Antonio Cassano non si è mai tirato indietro quando era il momento di dire la sua e anche questa sera in una diretta Twitch con Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani non ha risparmiato pesanti critiche al massimo campionato: "La Serie A è una noia e una tristezza allucinante, per me è il quinto campionato d'Europa, non si gioca. L'Inter? Una roba imbarazzante, in dieci il Napoli poteva vincere 4 a 1. L'unica squadra che mi emoziona, oltre all'Atalanta, è la Roma. Tra le piccole gioca bene il Sassuolo, anche se è senza campioni".

