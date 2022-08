Cassano: “La Lazio è da Champions. Farà meglio della Roma e Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tornato il campionato e con esso anche la BoboTv. L'ormai consueta trasmissione di Vieri, Cassano, Vantola e Adani ha riaperto i battenti su Twitch per analizzare le principali forze della Serie A. Antonio Cassano ci mette subito il carico e analizza senza peli sulla lingua il mercato di Lazio e Roma, pronte ad alzare l'asticella dopo la qualificazione in Europa League dello scorso anno. Questa l'analisi dell'ex fantasista di Inter e Milan: "Da gennaio dello scorso anno in poi la Lazio ha preso una strada, con risultati buoni e meno buoni però l’ho vista andare in una certa direzione. Poi ovviamente la stampa è brava: Mourinho vince giocando alla Carlona, Sarri non vince ma gioca bene e va bene così. La Lazio può giocarsi veramente il posto Champions. Cercava un portiere e ha preso Provedel, che non sarà Ter Stegen ma è comunque un buon giocatore. Poi sono arrivati Romagnoli e Casale, che non saranno Thiago Silva e Koulibaly ma nelle idee di Sarri sono buoni elementi. Poi ha preso Marcos Antonio davanti alla difesa e questo è buono e ha lavorato anche con De Zerbi. In più hai un attaccante da almeno 25 gol a stagione (Immobile, ndr). Sta recuperando Luis Alberto. Io lo avrei dato via per mille motivi, ma è rimasto. La Lazio può giocarsi il quarto posto. Con il Bologna in dieci uomini, Sarri ha tolto una mezzala e ha continuato a giocare 4-2-3. Sono convinto che è un allenatore che porterà la Lazio a fare uno step successivo. Al livello di idea di gioco, mi dà più convinzione di Mourinho. Sono convinto che la Lazio farà meglio della Roma e può giocarsi il posto Champions. Se Lazio e Roma arrivano quinta e sesta è un fallimento? Per la Roma si, per la Lazio no. La Lazio ha fatto un mercato misurato e una programmazione in un certo modo per proporre il tipo di cacio che piace al suo allenatore. La Roma ha preso grandi nomi e se non arriva nelle prime quattro è fallimento assoluto".

DYBALA ALLA ROMA - "Il Manchester United non lo ha cercato, così come l’Arsenal e le altre big di Premier. Il Milan ha preferito attendere per 2 mesi De Ketelaere piuttosto che prendere lui a zero. L'Inter lo ha tenuto parcheggiato e ha preferito Lukaku. Poi lo ha preso una squadra che è arrivata quinta in campionato, ci sarà un motivo. A 29 anni se sei forte ti vengono a prendere“.