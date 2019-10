Celtic, Forster: "Girone impegnativo, con la Lazio saranno grandi partite"

'The Great Wall', ossia 'Il Grande Muro', è così che i tifosi del Celtic hanno rinominato Fraser Forster, il numero uno della squadra biancoverde. L'esperto portiere, in un'intervista riportata da "The Scottish Sun", ha analizzato il girone di Europa League, parlando anche della prossima sfida contro la Lazio: “Dopo la Champions lo scorso anno, quest'anno ci stiamo confrontando con l'Europa League. Lavoro duramente e cerco di dare il massimo qui. È un gruppo molto aperto e competitivo al momento. È un ottimo girone che vogliamo passare. Ci sono partite contro grandi squadre come il doppio confronto contro la Lazio in arrivo".

