Cerri ricorda Inzaghi alla Lazio: "Sta raccogliendo i frutti. Con Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi ha ormai conquistato proprio tutti. Dalla Lazio all'Inter, dall'Italia all'Europa: il suo percorso è sempre in crescita e si sta affermando come uno dei migliori allenatore in circolazione. Ai microfoni di TvPlay, Massimo Cerri, direttore sportivo, ha parlato del suo percorso, soffermandosi sulla sua grande parentesi nella Capitale. Di seguito le sue parole.

“Inzaghi sta raccogliendo i frutti di tutto il percorso che ha fatto. E’ cresciuto come calciatore nel settore giovanile del Piacenza, lui cominciò a giocare con Beppe Materazzi come allenatore che lo vedeva meglio in coppia con Rastelli, tanto che riuscì a segnare il gol al debutto contro la Lazio, ritagliandosi poi tanto spazio. In quegli anni di Piacenza ha imparato tanto, poi come allenatore ha proseguito il suo percorso nel settore giovanile dei biancocelesti. Lavorare con Lotito non è facilissimo e anche questo è un fattore di crescita. All’Inter è stato criticato tanto, specialmente l’anno scorso dove spesso era preso di mira, ma attraverso errori e gavetta sta dimostrando di poter competere con i migliori che ci sono in Italia e in Europa”.