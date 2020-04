Cervone e quel litigio con Boksic: "Non mi piace chi fa il fenomeno e al 90' scappa"

Giovanni Cervone, dal 1989 al 1997 tra le fila della Roma, ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista. L'ex portiere, ed ora opinionista radio per Rete Sport, è tornato a parlare di quando, nel corso del derby della Capitale del '94, arrivò alle mani con Alen Boksic, ex attaccante biancoceleste. Le sue parole sono state riportate nella rassegna stampa di Radiosei: "Lo presi per il collo? Stavo solo difendendo un mio compagno, Carboni, che era a terra. Non mi piace chi fa il fenomeno. In tanti erano così sul campo, poi al fischio finale scappavano".

