Lazio, Strakosha sugli scudi: l'albanese inserito tra i migliori portieri d'Europa

RASSEGNA STAMPA - Thomas Strakosha non è più una sorpresa. Il portiere albanese si è sudato una maglia da titolare nella Lazio e ha conquistato la piena fiducia di Inzaghi e dell'ambiente. Il numero uno sta vivendo una stagione magica che ha permesso alle aquile di occupare la seconda posizione in classifica a un solo punto dalla Juventus. I progressi dell'ex Salernitana sono sotto gli occhi di tutti e la Premier ha più volte sondato il terreno per lui. La Lazio, però, presto lo blinderà con un rinnovo contrattuale importante. Nel frattempo per lui piovono complimenti. Il sito "Sport360", infatti, lo ha inserito nella classifica degli 8 portieri più forti in circolazione nel panorama internazionale. Strakosha è ottavo e davanti a lui ci sono solo Jan Oblak (Atletico Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Andre Onana (Ajax) e Wojciech Szczesny (Juventus). Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, il portale parlando dell'estremo difensore albanese ha detto: "La Lazio ha la miglior difesa della Serie A ed è a un punto dalla vetta della classifica. Ciò non sarebbe possibile senza un portiere eccezionale. Lui si è reso protagonista di un alcuni salvataggi fenomenali, come quelli su Edin Dzeko o nella partita contro il Verona. L'albanese è bravo anche con il pallone tra i piedi e il suo rinvio potente è un'arma per ripartire in contropiede. Il 25enne fatica a volte nelle uscite, ma eccelle quando sceglie di intervenire con i pugni".