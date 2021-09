Cessione Salernitana, deadline al 30 settembre per presentare offerte: il comunicato

La Salernitana, come stabilito dalla Figc, deve trovare un nuovo proprietario entro il 31 dicembre. Il club campano però ha fatto sapere tramite un comunicato che l'ultima data utile per presentare offerte di acquisto della società è il 30 settembre. Dopodiché verrà accettata quella reputata più idonea. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale: “I Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato all’acquisto della società e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità. i documenti necessari alla preliminare due diligence. E’ stabilito nella data del 30 settembre 2021 il prossimo termine di presentazione delle offerte irrevocabili. Solo nel caso di più offerte ricevute entro tale termine, ove ritenute valide e congrue dai trustee, verrà indetta una gara privata fra gli offerenti, con l’offerta più alta ricevuta come prezzo base e rilancio minimo pari all’3% del prezzo base della gara, nei modi, termini e condizioni che saranno comunicati agli offerenti”.