Champions, la Lazio torna in corsa: il Milan ora sarebbe fuori

Una serata da vera Lazio. La squadra biancoceleste batte 3-0 il Milan, lo supera negli scontri diretti e torna in corsa per la Champions League. Al momento la classifica dice 61 punti, potenzialmente 64, con Milan, Napoli e Juventus a 66 e l'Atalanta a 68. Al momento per la classifica avulsa i rossoneri sarebbero fuori dai primi 4 in classifica (Juventus 6 punti in 3 partite, Napoli 6 punti in 4 partite, Milan 3 punti in 3 partite), quando manca ancora lo scontro diretto tra gli uomini di Pioli e la Juventus (si giocherà tra due settimane).