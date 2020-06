Champions, la Uefa pensa alla finale a porte aperte: Lisbona favorita, si candida Madrid

Tra otto giorni si saprà tutto sulla fase conclusiva della Champions League. La Uefa è al lavoro per decidere dove, come e quando disputare ottavi, quarti, semifinali e finale della principale competizione continentale. Da giorni si parla di una possibile rinuncia di Istanbul e di una nuova destinazione: Lisbona è la città favorita, poi c'è Francoforte e oggi si sarebbe fatta avanti anche Madrid. Il sindaco della Capitale spagnola ha confermato il sostegno del municipio per disputare la finale della Champions a Madrid. Ad oggi appare molto difficile che venga accontentato. Questo anche perché la Spagna è tra i Paesi più colpiti dal Coronavirus e la Uefa, al contrario, starebbe cercando di far giocare la gara a porte aperte. L'idea, riportata da Sky Sport 24, è quella di consentire al pubblico di assistere dal vivo alla finale. Ovviamente non con lo stadio sold-out, bensì con una parte degli spalti riempita per l'atto conclusivo della competizione.

