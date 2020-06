Stendardo: "La Lazio la più bella della Serie A, la differenza sta nella difesa"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex difensore biancoceleste Gugliemo Stendardo ha parlato del gruppo guidato da Simone Inzaghi, utilizzando parole di forte stima nei confronti dell'allenatore: "La Società ha costruito perfettamente una squadra perfetta per Inzaghi, che ha saputo valorizzare al meglio le risorse a disposizione. Stesso discorso per l'Atalanta, prossimo avversaria dei biancocelesti. Anche la Lazio ha una struttura simile a quella dei nerazzurri, fa ripartire l'azione dal basso. La squadra di Inzaghi è la più bella da vedere in Serie A, sa vincere e convincere. Merito di Inzaghi a saper far crescere i suoi ragazzi: il 3-5-2 della Lazio permette di difendere ed attaccare al meglio, bravi Luis Alberto e Milinkovic a garantire la doppia fase con qualità importanti. Ha calciatori bravi nell'uno contro uno, bravi a verticalizzare per Immobile che sfrutta al meglio ogni pallone".

DIFFERENZE - "Rispetto al passato però la differenza è dietro, con la miglior difesa del campionato, sulle palle inattive: questo è un segnale importante anche in ottica primo posto. Mi auguro che la squadra continui con questa solidità perché prima o poi il gol lo realizza. Organizzazione e singoli fanno la differenza, con Luiz Felipe, Acerbi e Radu che sono garanzie a protezione di Strakosha, uno dei migliori portieri in circolazione".

