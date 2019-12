Champions League, Atalanta agli ottavi di finale: Shakhtar battuto, goleada City

Shakthar Donetsk - Atalanta e Dinamo Zagabria - Manchester City aprono questo mercoledì all’insegna della Champions League. Due partite fondamentali per decidere le sorti del girone. Gli uomini di Gasperini devono sperare che gli inglesi vincano, per poi guadagnare a loro volta i tre punti. Sin dal fischio di inizio Gomez e compagni mostrano grande personalità, mettendo in grande difficoltà lo Shakthar Donetsk con il solito gioco prorompente e veloce. Diversi errori dei padroni di casa, soprattutto in fase di impostazione. Non riesce però ad approfittarne la Dea, e con il passare del tempo gli avversari crescono con il palleggio costringendo anche Gollini a compiere un intervento super sul colpo di testa di Junior Moraes. Nel secondo tempo continua ad esserci sostanziale equilibrio, ma al 66' l'Atalanta passa in vantaggio: palla dentro di Gomez, sbuca Castagne che prima tira sul portiere e poi mette dentro sulla ribattuta. Ma non è finita qui, perchè lo Shakthar rimane in 10 a causa di un'espulsione diretta di Dodo. E passano solamente tre minuti, la Dea firma il raddoppio: calcio d'angolo teso di Malinovsky, Pasalic tocca e mette dentro. Gli uomini di Gasperini riescono a gestire la parte finale di gara, una traversa e una grande parata di Gollini mantengono inviolata la porta degli ospiti. C'è tempo anche per il terzo gol al minuto 94. Errore clamoroso di Stepanenko, che regala palla a Gosens su un retropassaggio: il numero 8 deve solo insaccare la sfera. Al triplice fischio, l'Atalanta può festeggiare gli ottavi di finale. Il Manchester City, infatti, fa il suo contro la Dinamo Zagabria. Dopo essere andati in svantaggio, gli uomini di Guardiola rispondono con decisione: Gabriel Jesus colpisce tre volte, al termine del match la mette dentro anche Foden. Termina 4 a 1 la partita, nel girone C passano Manchester City e Atalanta.

GIRONE C:

Shakthar Donetsk - Atalanta 0-3

Dinamo Zagabria - Manchester City 1-4

