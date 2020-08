Champions League, Atalanta eliminata dal Psg: il risultato 'piace' a due laziali - FT

Nonostante il vantaggio firmato Pasalic, l'Atalanta viene sconfitta dal Psg e deve salutare, almeno per il momento, la Champions League. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro, il portale sportivo '433' ha pubblicato una foto per celebrare il passaggio del turno da parte di Neymar e compagni. Post che ha ricevuto i 'mi piace' di due giocatori della Lazio. Si tratta di Milinkovic e Luis Alberto. Entrambi, al pari dei tifosi biacocelesti, saranno rimasti infastiditi dalle parole riservate da Gasperini nei loro confronti del corso della stagione. E da buoni laziali - per stessa ammissione di Ciro Immobile in una delle sue ultime interviste - non sono rimasti di certo scontenti dal termine del cammino europeo della Dea.

