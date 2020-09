Champions League, chiuso il terzo turno di qualificazione: i verdetti

Si è chiuso ieri il terzo turno di qualificazioni per la prossima Champions League. Sono state 5 le partite in tutto disputate e sono stati definiti gli accoppiamenti per l'ultimo turno di sfide preliminari in programma la prossima settimana. Ad accedervi grazie ai risultati di ieri sono state l'Omonia Nicosia, il Ferencvaros, il Maccabi Tel Aviv, il Molde e il Midtjylland che hanno battuto rispettivamente Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Dynamo Brest, Qarabag e Young Boys. Tra martedì e mercoledì della prossima settimana si svolgerà l'andata dell'ultimo turno mentre i match di ritorno si giocheranno la settimana successiva. Ancora da definire alcuni orari, ma sarà questo il programma degli incontri.

Gent - Dynamo Kiev

Maccabi Tel Aviv - Salisburgo

Molde - Ferencvaros

Krasnodar - Paok Thessaloniki FC

Slavia Praga - Midtjylland

Olympiacos - Omonia Nicosia

