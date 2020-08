Champions League, Ederson si complimenta con il Lione: "Sogno la vittoria"

Prima di passare alla Lazio da svincolato, Ederson ha giocato per quattro anni al Lione vincendo la coppa francese nella stagione 2011/12. L'ormai ex centrocampista è rimasto molto legato alla squadra d'oltralpe ed è stato molto felice di vederli passare il turno in Champions League ed approdare in semifinale.

Su Instagram gli ha dedicato un post scrivendo: "Per la seconda volta nella storia è stata raggiunta la semifinale di Champions League. Faremo il tifo per la finale e chissà, magari vinceremo quel titolo tanto desiderato!!!". Accedere alla finale sarà molto difficile: c'è il Bayern Monaco che aspetta la squadra di Rudy Garcia, ma in questa edizione del torneo non sono mancate le sorprese quindi ci si aspetta di tutto.

