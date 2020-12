Champions League, Gravina: "Sorteggio quasi proibitivo per la Lazio"

In occasione del premio Golden Boy 2020 il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League: "Quando si parla di ottavi siamo già in una fase dove gli avversari hanno un valore importante. Nel calcio non c’è mai avversario imbattibile e facilmente battibile. Sulla carta sono quasi proibitivi per la Lazio e Atalanta, meno per la Juventus. Ma io sono ottimista, anche quando gli avversari sono forti. Sono convinto che a febbraio troveremo tre società che affronteranno la competizione nel miglior modo possibile".

HAALAND - "Chi ruberei a un'altra Nazionale? A me piace molto Haaland. Non per imitare la scelta di esperti del settore, ma punto anch’io su di lui”.

ITALIA - "La Nazionale ha numeri importanti che hanno un filo conduttore, ciò che abbiamo chiesto a Mancini dal primo giorno. Non parlare di un obiettivo, vincere un Europeo o un Mondiale, ma raccontare una nuova storia, vincere è qualcosa di un giorno. Noi pensiamo a un percorso, l’idea di vedere tanti giovani. Ragazzi che gioiscono, Bonucci che rimane a vedere la Nazionale piuttosto che tornare subito a casa. Questa è la Nazionale, abbiamo creato un gruppo con un regista straordinario come Mancini. Tutti svolgono il loro compito. L’arrivo di Vialli è un contributo importante per migliorare. Non solo qualità tecnica, ma anche quella di relazione. Gianluca e la sua amicizia con Roberto testimoniano quello che l’Italia vuole e che fa bene al paese".

MANCINI - "Sono mesi che corteggio Mancini come fosse una bellissima ragazza. È l’artefice di questo progetto importante che deve continuare anche in futuro. Abbiamo un contratto in scadenza nel 2022, siamo consapevoli che la nostra non può essere economicamente una proposta vincente rispetto a un club. Faccio affidamento sull’amore per la Nazionale e per un progetto che abbiamo tracciato e che mi auguro si possa continuare insieme. A breve scioglierò anche io le mie riserve sul mio mandato futuro. Mi auguro che il binomio possa proseguire".

