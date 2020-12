Champions League, il programma completo: la Juve vuole il primato, Manchester e PSG si giocano tutto

Si apre stasera la sesta giornata di Champions League, l'ultima dei gironi valida per l'accesso agli ottavi di finale. Oltre alla Lazio impegnata all'Olimpico contro il Bruges, l'altra italiana a giocare sarà la Juventus. I bianconeri andranno al Camp Nou per cercare di chiudere primi nel proprio girone, ma per farlo battere il Barcellona con 3 o più goal di scarto, o anche con 2, ma segnandone almeno 3. Il gruppo H è sicuramente quello più in bilico, con PSG, Lipsia e Manchester United appaiate tutte a 9 punti. Già chiuso il discorso per Chelsea e Siviglia rispettivamente prima e seconda nel gruppo E. Di seguito il programma completo dei match di oggi.

GRUPPO E

Chelsea - Krasnodar ore 21:00

Rennes - Siviglia ore 21:00

GRUPPO F

Lazio - Bruges ore 18:55

Zenit - Borussia Dortmund ore 18:55

GRUPPO G

Bracellona - Juventus ore 21:00

Dynamo Kyev - Ferencvaros ore 21:00

GRUPPO H

PSG - Istanbul Basaksheir ore 21:00

Lipsia - Manchester United ore 21:00