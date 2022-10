Champions League | Juventus, prima vittoria europea grazie... a Rabiot!

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Buona la terza. Finalmente arriva la prima vittoria della Juventus in Champions League dopo le sconfitte nella prima e nella seconda giornata della fase a gironi contro PSG e Benfica. L'avversario di questa sera era sicuramente abbordabile per la squadra di Allegri che infatti non ha deluso le aspettative. Ad aprire le danze ci pensa Rabiot al 35', poi Vlahovic al 50' allunga le distanze. Al serbo viene annullato un gol 14 minuti dopo per posizione di offside confermata dalla VAR. Il Maccabi trova l'unica gioia con David al 75', ma all'83' è ancora Rabiot che si prende i riflettori dell'Allianz Stadium e regala ai bianconeri i primi 3 punti. Da sottolineare la grande prestazione di Angel Di Maria che ha servito l'assist per tutti e 3 i gol.