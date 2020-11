Champions League, la migliore formazione dopo le prime tre giornate: c'è un biancoceleste - FT

Alla conclusione delle prime tre gare della fase a gironi di Champions League, il noto portale sportivo whoscored.com ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la migliore formazione. In questo undici, che tiene in considerazione solamente la parte di competizione finora giocata, figura Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è tuttavia in buona compagnia. Di seguito gli altri dieci calciatori scelti: Neuer, Corona, Gomez, Hernandez, Jota, Nkunku, Kimmich, Thuram, Haaland e Messi.

