Champions League, Lazio - Bayern Monaco: tutte le quote dei bookmakers

È il giorno della vigilia di Lazio - Bayern Monaco: a San Valentino andrà in scena l'andata degli ottavi di finale di Champions League allo Stadio Olimpico. Secondo i bookmakers, i bavaresi sono nettamente favoriti sui biancocelesti che partono molto più indietro. Di seguito tutte le quote targate Betclic.

Lazio, una ‘missione impossibile’ chiamata Bayern Monaco. Le quote dei bookmakers sulla sfida degli ottavi di finale di UEFA Champions League

Torino, 13 febbraio 2024 - La grande occasione per dare una sterzata definitiva alla stagione è arrivata, anche se i tratti che si delineano sono quelli di un’impresa quasi titanica. Il sorteggio degli ottavi di Champions ha riservato un avversario durissimo per la Lazio, che dovrà vedersela con una delle favorite per il trionfo finale. Il momento del Bayern non è certamente dei più brillanti, dopo la pesante sconfitta nello scontro al vertice con il Bayer Leverkusen e le conseguenti critiche piovute su allenatore e giocatori che rischiano di compromettere il cammino verso il titolo in Bundesliga.

In Europa, però, le gerarchie sembrano quasi inscalfibili e gli uomini di Sarri paiono destinati ad affrontare una salita assai ripida...

Gara a senso unico? - Le sei coppe in bacheca parlano chiaro: il Bayern Monaco è sempre una delle squadre più temibili da affrontare nella massima competizione continentale. Secondo Betclic, le chance dei tedeschi di espugnare lo Stadio Olimpico sono quotate a 1.67. Per i biancocelesti, il discorso vittoria è molto più complesso, dato che il segno 1 è indicato a 4.92. Il pareggio è a 4.03 (per Sisal a 3.75), mentre anche sulla quota qualificazione la forbice rimane ampia, con i ragazzi di Tuchel a 1.07 e Immobile e compagni a 7.50.

Voglia di rivincita - Il 23 febbraio 2021, la formazione allora allenata da Simone Inzaghi capì ben presto che la sua avventura europea sarebbe presto arrivata al capolinea. Un Bayern a dir poco travolgente si impose infatti a Roma con il risultato di 1-4, figlio delle reti di Lewandowski, Musiala, Sané e di un autogol di Acerbi, ai quali si aggiunse il gol della bandiera firmato da Correa. La ripetizione del risultato esatto è stimata a 30.00 da Betclic.

Immobile contro Kane - Sono due dei centravanti più importanti degli ultimi anni, già protagonisti fra le altre della finale tra Italia e Inghilterra a UEFA Euro 2020. Ora, Ciro Immobile e Harry Kane si preparano per un nuovo confronto: la quota-gol Betclic del bomber campano è a 3.40, mentre per l’“uragano” la stima è a 1.71. Per affiancare il suo capitano, Maurizio Sarri potrebbe affidarsi al fattore esperienza con Felipe Anderson, la cui gioia personale è data a 4.70, e a Pedro, a 5.50. Dall’altro lato, a supporto del centravanti inglese dovrebbero esserci Leroy Sané e Jamal Musiala, entrambi con quota-gol a 2.60.

Antepost vincente: solo il City davanti al Bayern - Mentre i campioni in carica restano i favoriti numero uno per portarsi ancora a casa il trofeo, con quota Betclic a 3.00, i bavaresi rimangono in scia a 5.50. Completano il podio dei pronostici Arsenal e Real Madrid, appaiati a 6.50. Speranze davvero risicate, invece, per la Lazio, data addirittura a 150.00