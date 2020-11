Champions League, Lazio in partenza direzione San Pietroburgo - VIDEO

Dopo la rifinitura a Formello di questa mattina, la Lazio è partita dall'aeroporto di Fiumicino in direzione San Pietroburgo. Domani in terra russa infatti i biancocelesti sfideranno lo Zenit per la terza partita del girone di Champions. Simone Inzaghi non potrà contare su Strakosha, Leiva e Immobile rimasti a Roma nonostante fossero tornati a disposizione domenica contro il Torino. Formazione ancora da reinventare dunque, intanto la squadra è volata verso la prossima sfida di Champions League.

