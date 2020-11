Champions League, le altre del girone: lo Zenit cala il tris, il Krasnodar va KO

Dopo il pareggio nel match di Champions League contro la Lazio, lo Zenit è tornato a focalizzarsi sul campionato. Alle 17, al squadra di Semak è scesa in campo per affrontare il Krasnodar. Il primo gol è arrivato al 17': Berg, dagli undici metri, non ha sbagliato, portando in vantaggio la squadra ospite. A fine primo tempo, Dzuyba ha fallito il calcio di rigore, lasciando il risultato fermo sullo 0-1 fino al 65', quando Kuzyayev ha riportato la situazione in pareggio. Il secondo tempo è stato favorevole allo Zenit, che si è portato in vantaggio al 79' con Dzyuba, che si è fatto perdonare l'errore allo scadere della prima frazione di gioco. La rete di Sutormin, arrivata al 94', non ha fatto altro che dilagare il vantaggio della compagine di casa. La squadra di San Pietroburgo vola quindi a quota 30 punti in classifica, a una sola lunghezza di distanza dal CSKA Mosca, che domanda la graduatoria.

